Ayant travaillé une quinzaine d’années à titre de directrice des bureaux régionaux et à titre de directrice de la francisation des entreprises, de l’administration et des ordres professionnels, je peux témoigner que le travail colossal qui a été fait durant les vingt premières années de l’application de la Charte de la langue française, ou loi 101 (1977-1997), a été constamment sapé lentement, mais sûrement, au fur et à mesure que la Charte de la langue française a été amendée.

En 1993, Québec révise la loi et assouplit ses règlements autorisant dorénavant que le français ne soit plus l’unique langue d’affichage, mais soit représenté de manière prédominante dans l’affichage extérieur des entreprises et commerces. Ce fut le début du bilinguisme non seulement dans les petits commerces, mais aussi dans les grandes et moyennes entreprises que nous venions de convertir à l’utilisation du français pour l’affichage et les directives, et à l’obligation du français comme langue de travail, à l’embauche, dans les communications avec le personnel et, par ricochet, comme langue commune au sein de l’entreprise.

Assujettir les entreprises de moins de 50 employés à la loi 101 et resserrer les dispositions interdisant aux employeurs d’exiger la maîtrise d’une autre langue que le français au moment de l’embauche, à moins, bien sûr, que l’accomplissement de la tâche nécessite la connaissance de l’anglais ou de toute autre langue, serait sans doute un pas dans la bonne direction.

Mais la sauvegarde du français est l’affaire de tous, non seulement du législateur.

Il faut convaincre la société civile : les enseignants, les membres des ordres professionnels, les syndicats et les associations culturelles, patriotiques et d’affaires, de leur rôle de leadership dans le maintien et l’amélioration de la langue française au Québec. La sauvegarde du français est l’affaire de tous, non seulement du législateur.

Il faut que la langue des médias, de la radio et de la télévision redevienne un français de qualité, un français compris de tous, et non un français déformé d’anglicismes et de joual qui isole le peuple québécois de la grande francophonie qui compte plus de 200 millions de locuteurs dans le monde dont 7 millions habitent le Québec. La langue de l’industrie du spectacle, en particulier celle des humoristes et de certains publicitaires, est devenue du charabia, du franglais, une langue qui fait honte à la majorité des Québécois et des Québécoises.

Soyons fiers d’appartenir à un groupe linguistique de prestige, ce qui ne nous empêche pas d’être bilingues et même trilingues, comme le deviennent nos enfants et petits-enfants, sans compter des milliers d’immigrants qui s’expriment souvent dans un meilleur français que bien des Québécois de naissance.