On brime nos droits fondamentaux

C’est du moins ce que martèlent ces nombreuses manifestations, tantôt pacifiques, tantôt violentes, qui font les manchettes de nos médias au sujet du port obligatoire du masque.

Et si je préférais rouler à gauche sur la voie publique, on violerait mon droit ? Et si je préférais afficher ma plaque d’immatriculation non pas à l’arrière de ma voiture, mais à l’avant ? Ou bien rouler à 100 kilomètres dans un village ? Ou si je préférais aller à la chasse une semaine plus tôt que la date légale, on brimerait mon droit fondamental ? Choisir de ne pas porter de masque serait un droit fondamental ? Voyons donc ! Un peu de sens commun !

Comment peut-on ignorer que, dans toute démocratie saine, il faut des règles, des lois, qui privilégient le bien commun sur le bien privé ? Dans notre société démocratique, il reste beaucoup de travail à faire en matière d’éducation civique.