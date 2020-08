Je me souviens de mes belles années d’études à l’université. Je suivais un baccalauréat multidisciplinaire en arts et littérature, dont une mineure consacrée au théâtre. J’ai eu alors le loisir de m’initier à l’art de la commedia dell’arte, avec ses différents personnages masqués.

Aujourd’hui, quand je vois un politicien tel que Trump, je ne peux m’empêcher de l’associer au plus célèbre des personnages de la commedia dell’arte qu’est Polichinelle. On dit de lui qu’il est menteur et parfois même cruel sous l’allure de son masque, en plus de garder pour lui des secrets des plus scabreux. Un vrai snoreau, pourrait-on dire !

S’il a fallu un temps fou avant que Donald Trump ne vante finalement les mérites du port du masque de protection et en enfile un en public, après des milliers de morts de la COVID-19 sur son territoire, ne serait-ce pas justement parce que son visage est déjà masqué ?