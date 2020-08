Que veut la Ville?

Le condo a eu les portes grandes ouvertes partout sur l’île de Mont-réal. La Ville n’y a vu que le signe de dollar comme saint critère et sans contrainte. Mais là, le manque de logement (normal) est criant. Le fait de ne pas permettre à de jeunes familles de transformer leur duplex en un seul logement (ce qui doit être minime à Mont-réal), c’est leur dire « va élever tes enfants ailleurs », ce qui me désole, car une ville sans enfants n’est pas une ville. D’un autre côté, vous n’avez jamais pensé à investir dans des coopératives de logements ? Option très envisageable et sociale et participative, mais bon, ça doit prendre une étude de faisabilité, j’imagine.