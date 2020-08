Un autre deuil

Jour après jour, cette bombe à Beyrouth prend plus de place dans ma vie, de l’ampleur dans tout mon être et surtout dans ma tête. Mon cœur déborde de tristesse, de colère et de désespoir. En allant au lit, je pense à ceux qui n’ont plus de lit. Je me réveille et je pense à ceux qui n’ont pas dormi. À me voir, j’ai l’air d’un zombie, mal coiffée, mal habillée et nonchalante. Vous l’avez deviné, je procrastine, à un tel point que j’ai juste envie de dormir pour oublier… Il paraît que dormir beaucoup est signe de dépression nerveuse. C’est fort possible, mais une chose dont je suis certaine, c’est que mon état actuel ressemble beaucoup aux deux périodes de deuil que j’ai traversées après le décès de mes parents.