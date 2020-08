La richesse des langues

Dominique Tremblay demande, à la fin de sa lettre parue dans Le Devoir du 11 août dernier (sur les blues souverainistes), « comment en vient-on à aimer et à chérir le français quand nos enfants sont anglicisés dès l’âge de l’école primaire par l’immersion en anglais ? » La question contient plusieurs affirmations, plusieurs prémisses qu’il convient de remettre en question avant de pouvoir y répondre. La première est qu’on devrait normalement aimer et chérir une seule langue en particulier, soit, en l’occurrence, la langue française. La seconde est que les enfants sont automatiquement anglicisées par l’immersion dans une école anglaise.

Ces deux prémisses impliquent subtilement que le peuple québécois n’a pas de culture ni de langue propre. Or, le Québec n’est pas la France, ni l’Angleterre, ni les États-Unis. C’est une entité particulière qui a ses caractéristiques propres et qui, surtout, est en pleine mutation politique, sociale, culturelle et linguistique. Notre univers est instable. Nous n’utilisons pas le même langage, nous ne parlons plus des mêmes sujets, n’usons plus les mêmes outils, ne vivons plus dans le même environnement que nos pères, que nos grands-parents et que tous nos ancêtres. Notre histoire s’est réécrite à diverses reprises et se réécrit encore.

L’avenir ne s’est pas refermé sur nous-mêmes en nous définissant une fois pour toutes. D’ailleurs, ce serait un malheur. L’avenir n’a peut-être jamais été aussi incertain. Mieux vaut donc s’ouvrir au monde que de tenter de refermer la coquille qui nous étoufferait. S’ouvrir au monde, c’est le choix que bien des jeunes ont fait, ce pour quoi ils apprennent l’anglais, avant d’autres langues. Le monde est riche d’une multitude de cultures qu’il vaut mieux tenter de comprendre plutôt que de les combattre. Il faut donc immerger davantage nos enfants, qui devront, eux, s’adapter à ces nouvelles réalités qu’ils rencontreront aux fils des années. Nous le faisons déjà bien avant qu’ils n’aillent à l’école. Qu’adviendra-t-il à cette langue française que j’aimerais bien léguer à mes petits-enfants ? J’espère surtout qu’ils parleront une langue qui répondra à leurs besoins et aux défis qu’ils auront à relever individuellement et collectivement.