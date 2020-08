Le français, langue de prestige

L’historien et candidat à la chefferie du Parti québécois (PQ) Frédéric Bastien est catégorique : s’il est élu chef du PQ, il est hors de question qu’il participe à un débat des chefs en anglais, a-t-il dit, arguant que se plier à un tel exercice « dédouane » les anglophones et les allophones d’avoir à apprendre le français « parce qu’il y a un débat en anglais de toute façon ».

Dans l’éventualité où le PQ prendrait le pouvoir, un gouvernement dirigé par Frédéric Bastien étendrait la portée de la loi 101 aux entreprises qui comptent entre 25 et 50 employés, l’actuelle Charte de la langue française assujettissant les entreprises qui emploient plus de 50 travailleurs.

Toujours dans ses propositions relatives à la loi 101, le candidat Bastien interdirait l’accès aux cégeps anglophones à ceux qui ont fait leurs études précédentes dans la langue de Shakespeare, anglophones comme francophones. Ces établissements seraient fermés, entre autres, aux anglophones et aux francophones qui ont suivi une partie de leur parcours scolaire en anglais ou, encore, en français à l’extérieur du Québec. De plus, en lien avec ce dernier engagement, il souhaite accorder plus de ressources financières aux commissions scolaires anglophones pour financer des programmes d’immersion française. Enfin, l’historien propose par ailleurs d’imposer un moratoire sur tout nouveau programme offert en anglais dans les universités francophones québécoises.

Au dire de Frédéric Bastien, « il faut une attraction, un prestige, un besoin de parler français. Si le français n’est pas une langue de prestige, les gens ne l’apprendront pas ». Je ne peux que souscrire entièrement aux arguments du candidat Bastien, le laxisme des précédents gouvernements eu égard à l’application de la loi 101 ayant conduit à des dérives inacceptables, notamment à l’anglicisation progressive de l’île de Montréal.