Port du masque: la liberté n’est pas absolue

En réponse à la situation pandémique actuelle, la santé publique a suscité, bien malgré elle, un déferlement des passions entourant l’obligation du port du couvre-visage dans les lieux publics fermés. À la lumière des revendications de liberté provenant des opposants au port du masque, une précision s’impose.

En effet, dans le régime constitutionnel canadien, les libertés garanties au sein de la Charte canadienne des droits et libertés ne sont pas absolues. De fait, l’article premier de la charte prévoit qu’elles peuvent être restreintes « par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ».

Concrètement, si l’objectif poursuivi est réel et urgent, qu’il y a un lien rationnel entre l’objectif poursuivi et les moyens utilisés, que l’atteinte à la liberté est minimale et que, proportionnellement, les bénéfices engendrés par la règle de droit sont plus importants que les préjudices vécus par les personnes dont les droits ont été enfreints, la restriction à la liberté est valide.

Or, dans la situation actuelle, l’objectif poursuivi par le port du masque, soit de limiter la propagation du virus en situation pandémique, est tout ce qu’il y a de plus réel et urgent. Je n’ai pas la prétention de me substituer à un tribunal qui examinerait les autres conditions, mais, à première vue, le lien rationnel entre cet objectif et le moyen utilisé, l’obligation du port du masque, semble bien établi par la santé publique, alors que les bénéfices engendrés par le port du masque en ce qui a trait à la baisse de la contamination semblent proportionnellement plus importants que l’inconfort vécu par le simple fait de porter son couvre-visage dans les lieux publics fermés.

En somme, il est tout à fait erroné de brandir son droit à la liberté comme absolu, autant dans la situation entourant le port du masque que dans d’autres situations où la règle de droit correspondante satisferait aux critères de l’article premier de la charte.