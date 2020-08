L’importance des services d’une éducatrice spécialisée

Comme le savent tous ceux et celles qui ont eu cette expérience, vivre avec un proche

atteint d’alzheimer est en soi une épreuve, dont la difficulté culmine souvent lorsque vient le temps de placer ce dernier en institution. Arrivé au bout de ses capacités physiques et morales, le proche aidant doit alors prendre une décision déterminante tant pour le reste de sa vie que pour celle de son proche. Dans un tel contexte, où l’aidant est souvent seul et taraudé par un fort sentiment de culpabilité, il va de soi que toute aide spécialisée est salutaire, bien que celle-ci fasse malheureusement trop souvent défaut au Québec.

Pour ma part, en plein contexte de crise sanitaire, j’ai eu la chance dernièrement de pouvoir compter sur le soutien indéfectible de celles que j’appelle mes trois anges, soit « ma » travailleuse sociale, ainsi que la médecin et l’éducatrice spécialisée de l’équipe de gériatrie du CHUL. Comme j’ai fini par apprendre, à mon grand étonnement, que cette éducatrice spécialisée est la seule à œuvrer au sein d’une équipe de gériatrie au Québec, je voudrais ici éclairer le rôle à mon avis indispensable qu’elle a joué non seulement auprès de moi, mais aussi des enfants de mon conjoint, un rôle qui s’est étendu bien au-delà du placement de mon conjoint.

En plus de me soutenir presque quotidiennement, elle m’a épaulée dans le choix d’un établissement, me faisant valoir les bons côtés d’une vie en

institution pour mon conjoint, dont elle connaissait bien l’état, allant même jusqu’à se renseigner elle-même sur les places et les ressources disponibles. Spécialisée, de plus, en gestion comportementale, Nathalie Crête m’a aidée à vivre le mieux possible ces derniers moments de vie commune et à m’adapter à l’intégration de mon conjoint dans l’institution.

Je voudrais ici saisir l’occasion de la remercier publiquement de son aide indéfectible et chaleureuse, et militer pour le maintien de ses services, voire pour la présence d’éducatrices spécialisées au sein de toutes les équipes de gériatrie du Québec.