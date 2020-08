«Our home and native land»?

Plusieurs Québécois ont manifesté leur mécontentement sur les médias sociaux lorsqu’au premier match éliminatoire du Canadien, l’hymne national n’a été chanté qu’en anglais. Mais n’est-ce pas là la suite logique des choses ?

L’Ô Canada a été composé en 1880 par Adolphe-Basile Routhier (paroles) et Calixa Lavallée (musique) parce que les Québécois en avaient assez de devoir entonner le God Save The Queen chéri par les Canadiens anglais, qui, eux, se considéraient d’abord et avant tout comme des sujets britanniques. À ce titre, l’Ô Canada était alors considéré comme l’hymne national des Canadiens français. Or, quelques décennies plus tard, de multiples versions traduites en anglais ont circulé, mais ce n’est qu’en 1980 que deux Ô Canada — l’un en français et l’autre en anglais — ont officiellement été adoptés par la Chambre des communes à titre d’hymne national canadien. Et aujourd’hui, signe des temps, on entonne la version anglaise dans les grands événements sportifs professionnels partout au Canada, sauf à Ottawa et à Montréal, où une version bilingue est entendue. Mais depuis le départ des Nordiques de Québec, en 1995, la version originale française n’est plus chantée nulle part, ce qui en dit long sur la francophonie canadienne.

L’Ô Canada anglais a donc si bien supplanté l’original français que les Canadiens d’expression française n’ont plus d’hymne national distinct et qu’en ces temps de pandémie, les amateurs québécois de hockey en sont réduits à en quémander la version bilingue. En 1909, année de fondation du Canadien de Montréal, 30 % de la population canadienne était francophone. Cette part n’est maintenant plus que de 21 %. Le Québec comptait pour 28 % de la population du Canada. Il ne représente plus que 22 % de ce pays aujourd’hui. Ainsi se produit tout déclin démographique : doucement, sans troubler les élus soucieux d’unité canadienne ni causer le moindre soubresaut, si ce n’est un léger bruissement sur les réseaux sociaux.