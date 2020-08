Hommage à Gisèle Halimi

Merci à vous, Madame Halimi, qui nous avez aidées à surmonter bien des situations dramatiques. Il reste encore du travail pour les hommes, mais aussi pour des femmes qui ont une curieuse conception, à mon avis libertarienne, de leur libération. Les hommes aussi devraient avoir des modèles, des regroupements, une éducation et des porte-voix pour une masculinité respectable. Un bon dialogue entre hommes et femmes ne se limite pas à la question de nos sexes. Allez les gars et les filles aussi, sortez des préjugés, des stéréotypes, rencontrez-vous, parlez-vous, rencontrons-nous, parlons-nous. Nous sommes liés pour le futur de l’humanité et un monde meilleur. On se bat pour des masques!!! Alors que le monde, l’humanité, la nature sous toutes ses formes sont en danger.