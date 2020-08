L’art de s’autoberner

J’aurais aimé être aussi imaginatif que Jacques Parizeau qui avait créé le mot « s’autopeluredebananiser » à la fin des années 1980 (la plus ancienne mention dans Le Devoir remonte au 24 août 1989), mais je me contenterai « d’autobernisation » pour décrire la position du trio syndical Pépin, Lesage et Bernier dans le Devoir des 1er et 2 août 2020 : « Des analyses simplistes des effets de la PCU ».

Leur thèse, qui transpire la commande d’instances syndicales supérieures, vise à montrer que les travailleurs ne sont ni paresseux ni profiteurs et que ce sont les employeurs, en n’utilisant pas suffisamment la Subvention salariale d’urgence, qui forcent les travailleurs à se tourner vers la PCU. Ils allèguent que « [q]uelques cas de difficultés à recruter de la main-d’œuvre sont montés en épingle » pour conforter leur point de vue.

Ces gens regardent-ils les informations télévisées ? Il ne se passe pas une semaine sans qu’un reportage nous parle de propriétaires maraîchers qui peinent à recruter de la main-d’œuvre. L’un a ouvert sa bleuetière gratuitement au public pour éviter que sa production ne soit perdue par manque d’aide. Un autre engage des enfants de 11 à 14 ans pour fournir ses kiosques de fruits. Des cas concrets qui ne sont pas isolés.

Les auteurs sont-ils descendus de leur tour d’ivoire pour aller jaser avec des propriétaires de restaurants ? Ils apprendraient que beaucoup d’employés ne veulent pas travailler plus de deux jours par semaine afin de gagner moins de 1000 $ par mois et ainsi bénéficier des 2000 $ de la PCU.

Sortez, Madame, Messieurs, vous verrez que les employeurs qui manquent de travailleurs ne sont pas des cas isolés. Je vous retourne votre perception : vos « propos tiennent plus de la morale [syndicale] que d’une appréciation objective de la situation de l’emploi ».

La Prestation canadienne d’urgence, une excellente idée, une géniale mesure sociale pendant les trois premiers mois de la pandémie. Mais un encouragement à des « vacances prolongées et payées » depuis le 15 juin.