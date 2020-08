Messieurs Trudeau et Morneau sont sans doute coupables d’un manque de jugement, mais ce dont ils sont, à mon sens, plus gravement coupables, c’est de la dégradation de la politique que nous imposent leurs frivolités en matière d’éthique.

Les médias, traditionnels ou sociaux, n’en ont pratiquement que pour ces affaires : elles auront probablement un impact sur le choix des électeurs le moment venu, bien qu’elles soient matériellement plutôt insignifiantes; il reste alors peu de temps et d’espace à consacrer à des problèmes autrement plus graves, plus importants : changements climatiques, inégalités socioéconomiques, protection de la biodiversité, et sans doute deux ou trois autres en plus.

Certes, il faut bien se préoccuper des frasques de nos élus, et ce faisant, la politique, dégradée, se trouve détournée de ce qui devrait être sa mission prioritaire. Les politiciens qui ne savent pas se tenir nous font perdre cette ressource non renouvelable, si précieuse, ils nous font perdre notre temps.