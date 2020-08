Le meilleur des deux mondes

Des vacances, le premier ministre Legault, le Dr Arruda en méritent, mais j’espère qu’au retour, ils seront de meilleurs communicateurs en embrouillant moins l’imaginaire collectif en ce temps de pandémie.

Quant aux statistiques épidémiologiques, au nombre total de décès, François Legault affirmait qu’au Québec, il y a deux mondes : les CHSLD et le reste de la population. Aujourd’hui, pourrait-on déduire qu’en opposition aux « vieux vulnérables », il y a le monde des jeunes en party, dans les bars, à la plage, en camping, en camp de jour, en vacances en Gaspésie ?

Sous l’arc-en-ciel, ça aurait été mieux sans les vulnérables ou si l’on avait mieux planifié en fonction des vulnérables ? Peu ou pas de décès, en cet été au beau fixe ? Alors on oublie l’autre monde, celui des CHSLD. Nos autorités sanitaires serrent un peu la vis, les bars restent ouverts, on cible les agrégats avec un dépistage à géométrie variable. Après tout, la santé mentale, c’est important, après le stress du confinement. Plus important dans le cas des jeunes adultes ?

Qui profite de l’été pour se préoccuper de la santé psychologique et cognitive des résidents en CHSLD ? Et celle des proches qui tentent de renouer tant bien que mal avec un parent déboussolé par la longue interdiction de visites, l’absence d’activités, de bénévoles ? Aucun média ne semble intéressé de savoir comment les retrouvailles en CHSLD se déroulent, à quelles difficultés se heurtent des proches aidants tentant d’arrimer un être cher à la réalité, au monde extérieur. Il faut des scandales, et encore, pour qu’on accepte de scruter ce monde qu’on veut nous représenter comme si différent du nôtre.

En pleine crise sanitaire, on en vient à distinguer le sain du malsain sur la base de catégories d’âge et du prétendu degré de vulnérabilité.

« Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde », ai-je souvent entendu dans ma jeunesse. Qui donc s’attelle sérieusement, dans les CIUSSS et parmi les experts en gériatrie, à dresser un bilan des dommages collatéraux, des impacts de ce qu’ont enduré tous ceux et celles que les CHSLD intéressent vraiment ? Je ne parle pas que des causes de l’hécatombe, de la négligence en établissements avec COVID. Je pense à tous les CHSLD, à toutes les personnes âgées qui y ont souffert, au sens large, s’ennuient mortellement, se contentent de visites brèves sous contraintes, de bribes d’affection et de divertissement.

Et si, comme société québécoise vraiment évoluée, on prenait bien soin des jeunes et vieux ? Si villes et villages devenaient vraiment amis des aînés ? Si nous mettions fin à l’âgisme qui prévaut ? Si nous vivions tous réellement dans le meilleur des mondes, des deux mondes ?