Où est la logique?

Depuis le 13 juillet, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Surprise : quand on monte à Montréal dans un autobus de la STM, on constate que la grande majorité des chauffeurs ne porte pas de couvre-visage. Cela pouvait se comprendre quand on devait entrer par la porte arrière et que le chauffeur était isolé à l’avant des passagers.

Mais aujourd’hui, on doit entrer par l’avant et il est impossible de passer à deux mètres du chauffeur. On sait qu’on porte le masque pour protéger les autres. Les chauffeurs refusent-ils de protéger les passagers ? Et pourquoi les passagers doivent-ils porter le masque si le principal occupant de l’autobus ne le fait pas ?