Rapport sur la gestion de Montréal

Le rapport de la sous-ministre Savoie démontre avec justesse une bonne partie des incohérences de la gouvernance de Montréal durant la pandémie et identifie un partage complètement inadéquat des pouvoirs et un manque de coordination incroyable. Montréal et sa région, c’est une réalité unique au Québec, réalité qui a été gérée de Québec. Pour avoir travaillé dans la fonction publique québécoise, j’ai pu constater que l’on gère souvent Montréal comme toute autre région alors que c’est une métropole multiethnique, multiculturelle, multilingue, etc. Quand j’entendais nos décideurs dire que tout allait bien au Québec sauf à Montréal, je me disais “WOW quelle affirmation absurde” : Montréal et sa couronne, c’est 52 % de population, ils pourraient venir voir ce qui s’y passe. Le courage sera-t-il là pour faire virer ce gros bateau avant une deuxième vague et pour aller au-delà de la politique partisane, pour arrimer la science à la politique, la gouvernance à la réalité ?