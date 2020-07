Charlevoix et Gaspésie, des problèmes!

L’été 2020 voit les Québécois passer leurs vacances dans les régions. Parmi celles-ci, Charlevoix et la Gaspésie représentent deux destinations prisées par les vacanciers. Les commerçants entendent déjà les caisses enregistreuses sonner rondement, on rêve déjà au veau d’or !

Hélas ! Il y a un os dans la soupe qui, manifestement, démontre un manque flagrant d’organisation et de préparation dans les structures municipales. Non habituées aux débordements avec des ressources très limitées, absence totale de toilettes publiques ainsi qu’un manque de service d’ordre, ces deux régions affichent clairement des carences administratives.

Bref, l’industrie touristique désire des visiteurs, mais l’incapacité à les recevoir est visible. On se plaint de la lenteur de la circulation, des campeurs qui squattent des terrains, du bruit et que sais-je encore ! Mais encore faut-il être habile à gérer tout ce beau monde avec ses inconvénients ! Au fond, la Gaspésie et Charlevoix ont-ils les capacités de leurs ambitions On désire des touristes et des profits, mais on n’y voit que des problèmes !