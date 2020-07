Pour Danielle, Valérie et Geneviève

Lors des conférences de presse quotidiennes de notre premier ministre, au cours des derniers mois, peut-être avez-vous remarqué, comme moi, que ce dernier interpellait généralement la ministre de la Santé par son prénom : « Danielle ».

Pourtant, le docteur Arruda n’était jamais nommé « Horacio », pas plus, sauf erreur, que l’un ou l’autre ministre masculin qui pouvait accompagner François Legault.

Lors des premiers points de presse tenus un peu plus tard à Montréal, dans la même foulée, voilà que la mairesse de Mont-réal était nommée « Valérie », comme si François Legault croyait que de l’interpeller ainsi faisait plus gentil, plus « cute », alors que le docteur Arruda, lui, n’était jamais appelé Horacio.

Le 27 juillet, lors du point de presse présidé par la vice- première ministre, Geneviève Guilbault, le ministre de la Santé, Christian Dubé, désignait d’abord correctement sa collègue, sous l’appellation de « vice-première ministre », ou encore de « madame Guilbault », mais il n’a pu résister, finalement, à utiliser familièrement son prénom, « Geneviève », plus sympa sans doute. Pourtant, le re-présentant (masculin) de la Santé publique, présent au même point de presse, était bien appelé « docteur Massé ».

Je ne sais comment se sentent la ministre de la Santé, la mai-resse de Montréal et la vice- première ministre quand on leur refuse le respect auquel n’importe quel collègue masculin a droit dans les mêmes circonstances, soit celui d’être nommé, dans un contexte public officiel, par le titre, ou tout au moins par le nom au complet.

Car la personne qui a interpellé les jeunes pour qu’ils aident à stopper la propagation de la COVID-19, c’était bien la vice-première ministre du Québec et non pas « Geneviève » !

Il faut donc encore demander à nos hommes de pouvoir de traiter leurs collègues féminines à égalité avec les membres du « boys’ club ». C’est un minimum, mais les préjugés ont la vie dure.

P.-S. Dans la même veine, il est difficile de passer sous silence le « mon trésor » dont fut gratifiée il y a quelques semai-nes l’ex-ministre de la Justice Sonia LeBel dans le contexte pourtant on ne peut plus officiel du remaniement ministériel.