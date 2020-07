Policer le port du masque

Je ne comprends pas le conflit avec le port du masque et les chauffeurs d’autobus ou les commerçants qui ne veulent pas jouer à la police. Ils n’ont qu’à refuser d’offrir le service à celui qui n’en porte pas. Je vous explique avec un exemple clair. Je voyageais par autobus de Saint-Hyacinthe à Longueuil, tous les jours. Un soir, un passager a refusé d’obtempé-rer. Le chauffeur a tout simplement arrêté l’autobus et prévenu tous les passagers qu’il ne repartirait pas tant et aussi longtemps que ce passager n’obéirait pas. Vous auriez dû sentir toute la pression sociale qui s’est faite alors. Le passager a fini par obéir. Un client qui entre dans un magasin sans masque n’aura qu’à n’avoir aucun service, même à la caisse, donc il ne pourra acheter. Il ne faudra qu’avertir clairement les usagers des règles précises : pas de masque, pas de service. Et on appelle la police que si la situation dégénère.