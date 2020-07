Ne mettez pas ma vie en danger

Je m’adresse aux participants à la manifestation contre le port du masque. J’ai 75 ans et je prends toutes les précautions possibles pour ne pas attraper le virus. Confinement, achat à distance de mes produits alimentaires, très peu de sorties moi et ma conjointe, isolement de ma famille et surtout de notre petit-fils (2 mois)... Enfin, tout et tout.

Depuis que le gouvernement a annoncé le déconfinement graduel, nous continuons de vivre ainsi avec un peu plus de sorties même à risque.

Voilà qu’arrive l’obligation de porter un masque. Nous nous y prêtons allègrement puisque cela protège les autres, donc nous en échange.

Par contre, je suis profondément désolé lorsque je constate qu’un groupe conteste cette obligation au motif des droits à la liberté.

Il me semble que les droits à la liberté, c’est aussi le droit de vivre. Est-ce exagéré de demander aux personnes de ce groupe de contestataires de respecter notre droit à la vie ?