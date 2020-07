Manifestations anti-masque: curieux, non?

Lors d’une manifestation anti-masques à Montréal samedi, le journaliste Yves Poirier du réseau LCN a eu droit à des insultes de la part de quelques manifestants, qui ne semblaient pas apprécier sa présence parmi eux. Pourquoi participer à une manifestation si votre message ne peut être transmis par les médias, me dis-je naïvement.

À Québec dimanche, lors d’une autre manifestation anti-masques, des journalistes présents ont aussi subi les foudres — sous forme d’insultes encore une fois — de quelques manifestants. Alors, ces citoyens manifestent pour qui et pour quoi au juste, suis-je en droit de me poser comme question, s’il faut que, chaque fois ces derniers chahutent les reporters présents, même si ces derniers portent le masque.

Bien mauvais réflexe que de s’en prendre à des travailleurs des médias qui veulent simplement faire leur « job » en nous rapportant simplement les faits, et ce, de façon impartiale. Ces dits manifestants qui scandent à qui mieux mieux qu’on brime leurs droits et libertés en les obligeant à porter le masque sont les mêmes qui briment la liberté des journalistes, la liberté de presse pourrait-on dire. Curieux, non ?