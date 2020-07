Objectif encore plus vert

Chaque jour, des dizaines de milliers de véhicules automobiles envahissent les rues de nos grandes villes. À chaque départ d’un feu vert, on multiplie la consommation d’essence par trois, quatre et plus. Imaginez les économies potentielles pour l’environnement et notre balance commerciale si on diminuait cette surconsommation.

Or j’ai tenté plus d’une fois, en vain, de sensibiliser notre mairesse de Montréal à cette idée. On me renvoie au service de la circulation qui, lui, me répond manquer de ressources pour améliorer le tout.

Pourtant, l’arrondissement de Saint-Léonard a réussi ce pari. Les feux de circulation sont synchronisés à la vitesse permise, et non pas à 70 km/h comme dans plusieurs autres rues. Avec ce synchronisme, tous suivent la vitesse permise. Fini les accélérations à chaque feu afin de pouvoir atteindre le prochain avant qu’il change.

Plein de bon sens, facile à réaliser et combien profitable pour tous.