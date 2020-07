Priorité à la santé publique ou à la Chambre de commerce?

Ainsi donc, le gouvernement Legault a décrété cette semaine, mardi le 14 juillet, que les édifices à bureaux pouvaient recommencer à accueillir dès maintenant les travailleurs jusqu’à une capacité de 25 %.

Parallèlement, il a voté un règlement obligeant le port du masque à l’intérieur dès samedi le 18 juillet.

N’est-ce pas un peu contradictoire ? Comment le gouvernement peut-il prétendre avoir la santé et la sécurité de la population à cœur quand il invite celle-ci à retourner dans des endroits où il vient d’imposer le port du masque parce que ces endroits (fermés) sont pour l’instant considérés comme propices à la propagation du virus ?

C’est à se demander si ce gouvernement veut exposer les travailleurs de bureau pour relancer l’économie des centres-villes, comme si les chambres de commerce décidaient à la place de la Santé publique. C’est d’une désolation sans nom.

La situation des bars est encore plus honteuse. Pendant qu’aux États-Unis, même les États dirigés par des gouverneurs républicains parmi les plus conservateurs ferment les bars, ceux-ci ayant été identifiés par leurs experts comme la principale cause de la propagation.

Ici, encore une fois la santé publique passe après les chambres de commerce, notre bon gouvernement déclarant sans rire et sans gêne que le problème de contagion est dû aux partys privés et non aux bars. Les bars resteront ouverts ; ainsi en a décidé la Chambre de commerce ; eh, pardon, le gouvernement du Québec.

Franchement, messieurs Arruda, Dubé et Legault, je suis déçu de vous, et je ne dois pas être le seul. Autant j’ai été fier et confiant en notre gouvernement durant les premières semaines de la pandémie, autant je me questionne sur les motivations profondes de ses récentes décisions. Je me permets donc de vous suggérer bien humblement de favoriser la santé publique quand vous prendrez des décisions à l’avenir.