Fluctuations de la fécondité au Québec

Dans un article portant sur une politique nationale du vieillissement, Madame Carolina Iacovino note, fort à propos, que « le Québec n’est pas encore sorti de son contexte de dénatalité [puisque] [l] es indices de fécondité fluctuent ». En effet, depuis 50 ans, il y a eu des fluctuations, mais toujours largement en deçà de « 2,1 enfants par femme », niveau nécessaire au remplacement des générations. Ainsi, des creux ont été observés en 1987 (1,36), 2000 (1,45) et 2019 (1,58), ainsi que des pointes en 1992 (1,67) et 2008 (1,73).

En somme, en 50 ans, nous n’avons pas fait mieux que 173 enfants pour 100 couples, pour un déficit de plus de 17 % relativement aux 210 enfants qu’il nous aurait fallu. Résultat : notre pyramide des âges en 2016 montrait des creux et des pointes à sa base. On reconnaît des pointes à 55 ans, 36 ans, 25 ans et 7 ans. D’une pointe à la suivante, les déficits, toujours plus grands, s’accumulent pour un manque à naître global de 30 % entre les adultes de 55 ans et les enfants de 7 ans. Ces données comprennent pourtant les immigrants, leurs enfants, leurs petits- enfants, voire quelques arrière-petits-enfants.

Abordant cette question publiquement au début des années 1980, une intervenante y a vu un message enjoignant les femmes à quitter le marché du travail pour faire et éduquer de nombreux enfants. Spontanément, j’ai répondu que si j’avais quelqu’un à blâmer, ce seraient plutôt les hommes, car l’« homme rose », tant espéré au temps des revendications féministes, n’est pas advenu pleinement. Dommage, car en l’absence de l’homme rose, notre avenir démographique n’apparaît pas rose !