Le QI de Trump

Le président Donald Trump aimerait que lui et son probable adversaire démocrate à la présidentielle du 3 novembre, Joe Biden, s’affrontent pour savoir qui possède le QI le plus élevé. Il est heureux qu’il n’ait pas demandé à voir celui qui pisse le plus loin.

Trump ne semble pas savoir que l’intelligence n’est pas tout. L’équilibre psychologique, pour un président, est aussi important, sinon plus. Or, d’après sa nièce, qui vient de sortir un livre dévastateur, l’oncle Donald serait tout sauf équilibré. Quand on sait qu’il peut lancer la Bombe, c’est épeurant.

Biden est peut-être moins intelligent, mais il sait, lui, que la COVID-19 est plus dangereuse qu’une grippe saisonnière, il sait en outre que de s’injecter du

détergent dans les veines peut vous tuer. Pourquoi un QI élevé s’il ne sert qu’à faire le mal ?