Le besoin de se conformer

Le confinement décrété par le gouvernement et l’obligation du port d’un masque posent une question d’apparence banale : pourquoi les gens se conforment-ils à une loi ou à un ordre émanant d’une autorité ? Or, selon le premier ministre du Québec, les Québécois se seraient effectivement conformés aux directives.

Les analyses actuelles sur le comportement d’une personne à se conformer déterminent généralement quatre raisons. La première est la propension à se forger sa propre idée fondée sur des valeurs ou normes sociales. On se fait une idée rapide, automatique et intuitive, sans trop réfléchir, justifiant le respect d’une norme sociale protégeant par exemple la santé publique ou l’environnement. Des études ont démontré que le simple rappel aux citoyens délinquants que le paiement de ses impôts est une norme sociale généralement acceptée favorise le recouvrement. De même, la pratique du « gonflement de prix » observée lors des pénuries a amené plusieurs États américains à adopter des lois visant à interdire de telles pratiques au motif que l’abus n’était pas acceptable.

Une seconde raison favorisant la conformité est le respect d’une autorité supérieure. Les travaux du psychologue américain Stanley Milgram au début des années 1970 ont démontré que la majorité des sujets étudiés dans le cadre d’une expérience sur le niveau de résistance à un ordre se conformeront même s’ils ont des doutes ou s’ils sont convaincus que leur obéissance causera un préjudice. Ne s’agit-il pas d’une obéissance aveugle à l’autorité, et les gouvernements le savent bien, ce qui explique les mesures visant à favoriser la diffusion d’information.

Un troisième facteur de conformité réside dans le fait qu’une personne a généralement tendance à se conformer à l’opinion majoritaire. C’est ce qu’il est convenu d’appeler en psychologie sociale « le comportement moutonnier » : puisque mes voisins se conforment, je le fais également. Ce comportement est à la fois très fort, mais aussi discutable, puisque des études auraient démontré qu’entre 20 % à 40 % des personnes suivront l’opinion d’un groupe même si elles ne sont pas en accord ! Encore une fois, les dirigeants en sont conscients lorsqu’ils nous rappellent que la majorité se conforme et respecte les consignes.

Sanctions

Une dernière source de conformité est la crainte des sanctions applicables. Comment réduire ou éliminer de telles infractions sinon en augmentant le prix associé au non-respect d’une règle, soit en renfonçant les dispositifs de prévention et de contrôle ou en relevant le coût des sanctions ou le cumul des deux. La première option est coûteuse puisqu’elle implique des dépenses publiques additionnelles, tandis que la seconde est à coût presque nul. La crainte d’être sanctionné a certes un effet dissuasif, mais il est difficile d’en mesurer l’effet véritable. Mais plus une infraction est visible, plus le contrevenant potentiel sera incité à se conformer par crainte d’être vu ou dénoncé. C’est ainsi que l’obligation de confinement ou du port du masque, la hauteur des amendes et la facilité du citoyen à dénoncer un contrevenant sont des exemples éloquents de l’application de l’économique du crime.

Ces quelques observations n’ont fait qu’effleurer le sujet, d’autres questions étant tout aussi importantes : y a-t-il des différences de comportements entre les régions ? Est-ce que les plus jeunes ou les moins jeunes se conforment moins ? Est-ce que l’accroissement des infections à la COVID-19 est une conséquence du non-respect des règles ? Quels sont les incitatifs à prévoir afin d’encourager les gestes appropriés et éventuellement placer la responsabilité sur les épaules de la partie qui pourra limiter les dommages à moindres coûts ?