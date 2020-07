Il faut sauver les deux Michael

Plus le temps court, plus l’heure de l’exécution des Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig en Chine approche. Le premier ministre Justin Trudeau semble prêt à les sacrifier pour japper en harmonie avec Donald Trump. Il n’est décidément pas à la hauteur de son père, qui n’avait pas hésité à défier les États-Unis en refusant le blocus imposé à Cuba dans les années 1960.

Le suivisme de Justin explique bien pourquoi le Canada n’a pas obtenu un siège au Conseil de sécurité de l’ONU. En effet, pourquoi donner une voix à ce petit pitou qui ne fera que répéter les prises de position de l’impérialisme états-unien ?

Est-il possible de sauver nos deux concitoyens ? Bien sûr. Le gouvernement a voulu nous faire croire qu’il était contraint d’appliquer le traité d’extradition avec les États-Unis. C’est faux, de dire la juge de renommée internationale Louise Arbour et plus de 50 personnalités. Il est donc possible de sauver les deux Canadiens, c’est une question d’indépendance et de volonté politique. Que le premier ministre Trudeau se tienne debout, lui qui se présente comme un défenseur des droits de la personne. C’est le temps de le montrer. Contactez votre député, le ministre de la Justice et le premier ministre pour leur demander de sauver nos compatriotes.