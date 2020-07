Que se passe-t-il à Montréal?

Je me réveille le matin au son des marteaux-piqueurs. Le soir à 23 h, une pelle mécanique manœuvre à deux pas de la maison. Je demeure près de la rue Berri, où des travaux pour la future autoroute cyclable sont effectués. Je lis les nouvelles : 800 places de stationnement disparaissent dans le quartier Rosemont. Sans doute ne servaient-elles pas à personne. Du moins pas à des cyclistes.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, se présente dans les médias et s’inquiète d’un déficit pour le budget de 2020. Pourtant, elle engage des travaux que rien ne justifie sinon son programme politique. Une clientèle, cela se soigne. Surtout si cette clientèle se déplace à bicyclette et attend cinq heures pour se faire tester. Valérie Plante s’est indignée, dans un accès que je qualifierais de quasi maternel, de ce que ses protégés ont attendu cinq heures pour un test de coronavirus.

Les personnes âgées et à mobilité réduite vont devoir marcher sur les rues piétonnes, car les circuits d’autobus ont été déplacés et ne sont pas sur les rues où ces mêmes personnes font leurs emplettes. Elles devront marcher pour rejoindre les circuits d’autobus, marcher pour atteindre la rue commerciale et vont devoir marcher à nouveau pour prendre l’autobus. Je n’ai pas entendu la mairesse s’inquiéter à ce sujet. Il est vrai que l’exercice est un excellent moyen pour se tenir en forme. Sauf que cela devrait être une décision personnelle et non imposée, à moins de vivre dans un pays communiste.

Alors, moi, j’attends novembre 2021. Et je souhaite que vivement, le parti d’opposition nomme un leader apte à faire la lutte à Valérie Plante. Pour que nous puissions élire une administration soucieuse de l’intérêt de tous les Montréalais et pas seulement des cyclistes.