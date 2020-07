Mouton en détresse

Dimanche matin. Je sirote mon café tout en feuilletant mon fil d’actualité Facebook, qui est littéralement inondé d’opinions au regard du port du couvre-visage obligatoire.

Avec les années, j’ai appris à lâcher prise face à ces Keyboard Warriors, ceux qui, armés de leur clavier, partagent des informations trompeuses ou encore sèment la polémique sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce matin, une publication prônant l’abolition du couvre-visage m’a ébranlé : « Cessez de vivre dans la peur, gang de moutons ».

Oui, je l’admets, j’ai peur. Peur de vous.

Peur de voir que l’ignorance et l’égoïsme sont des fondations plus solides que la science, la connaissance et le respect. Peur de voir qu’à ce jour, le groupe Facebook Regroupement contre le port du masque obligatoire compte près de 4000 membres, et que ce nombre ne cesse de croître. J’ai peur pour tous ces travailleurs et travailleuses qui seront confrontés à vous, vous qui mentionnez sans gêne que vous vous présenterez dans les commerces sans couvre-visage à titre d’acte de protestation. J’ai peur lorsque je vous vois prétendre que le port du masque entraîne un affaiblissement du système immunitaire ou encore une baisse de la saturation en oxygène. Peur de ce nuage sombre qui, vicieusement, gagne du terrain et érode le rationnel au profit de l’aberrance.

Un dicton bien connu mentionne pourtant que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Votre liberté à vous serait-elle plus importante que ma santé, et celle de millions d’autres individus ? Vous qui pouvez être jeune ou non à risque, n’êtes-vous pas en mesure d’avoir une conscience de l’autre, de comprendre que tous ne sont pas égaux face à la maladie ?

Dans votre jargon, vous me traiterez de promasque, d’individu lobotomisé, de mouton. Suis-je un mouton car je respecte le Code de la route et effectue un arrêt à un feu de circulation rouge ? Suis-je brainwashé car, pour me nourrir, je préfère gagner ma pitance en travaillant qu’en effectuant un hold-up ? Suis-je dans l’erreur de vouloir limiter les décès et les hospitalisations ?

Si tel est le cas, si cela fait de moi un mouton, qu’il en soit ainsi. Je préfère de loin ce rôle à celui de vautour, planant au-dessus des plus faibles. Vous me dites de cesser d’être apeuré, la balle est dans votre camp.

Signé un mouton en détresse.