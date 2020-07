C’est quoi, ce délire du masque?

Il n’y a pas si longtemps, le gouvernement a interdit, « et pour toujours », la cigarette dans les bars, les transports en commun, les centres commerciaux, les restaurants, etc. Pourquoi ? Pour la santé des gens, la fumée secondaire étant nocive pour votre entourage et pour la société.

D’ailleurs, aujourd’hui, peu acceptent la cigarette à la maison. Si, depuis longtemps, je ne vois plus personne crier « mes droits » pour fumer où bon lui semble, pourquoi ce délire autour du masque ? La COVID-19 tue, ça ne semble pas assez clair ?