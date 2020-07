Jeunes et forage

Une nouvelle goutte d’eau dans le vase. Quand va-t-il enfin cesser de penser à court terme, ce cher Trudeau ? Quand va-t-il prendre en compte le fait que, nous, les jeunes, avons le droit d’avoir un avenir prometteur ? Agira-t-il quand la dernière goutte d’eau fera déborder le vase, quand tout pressera, quand tout le monde paniquera, quand il sera trop tard ?

Devant des décisions insensées, comme celle à propos des 20 forages de BHP Canada en zone de refuge marin à Terre-Neuve, celle d’exempter les forages d’exploration dans une certaine zone au large de cette même province et bien d’autres, je me sens impuissante.

Ces décisions me rappellent que je suis jeune, que je n’ai pas d’expertise et ainsi que je ne suis pas compétente et donc que ma parole ne sera jamais prise au sérieux par les décideurs. Pas avant d’avoir fini mes études, d’avoir une expérience de travail, d’avoir tous les outils, la reconnaissance et les liens nécessaires pour être prise en considération. Pas avant 2030, l’année où, selon l’Accord de Paris, les émissions de GES doivent être réduites de 30 %. Or, malgré mon manque « d’expérience » pour que mon opinion soit écoutée, je crois que, nous, les jeunes, mineurs ou pas, devrions être consultés pour toutes décisions qui auraient une incidence sur notre avenir.

Notre avis n’est pas qu’un simple cri du cœur. Nous exprimons un besoin authentique d’avoir une vie sécuritaire et aussi bonne que celle de la génération de nos parents. Est-il juste de faire des forages dans des zones protégées au détriment de notre avenir ? Est-il normal de continuer de faire rouler l’économie de notre pays sur une vision à court terme tout en sachant qu’en empruntant ce chemin nos lendemains seront intoxiqués par un nuage de smog répugnant ? Si nous tenons à la vie, il faut cesser d’investir dans des projets négligeant les conséquences futures de leurs dégâts. Ce projet de forages de BHP Canada en zone de refuge à Terre-Neuve ne doit pas avoir lieu. Au lieu de gâter les chums du régime, Trudeau devrait regarder vers le large et empêcher le bateau qu’est notre Terre de heurter en plein cœur le terrible iceberg.

Nous, les jeunes, devrions être écoutés lors de prises de décision ayant une incidence directe sur notre avenir, comme pour le projet de forages de BHP Canada. La sécurité et la justice avant l’argent, s’il vous plaît.