Il ne fait pas de doute que, pour mener à bien tous les projets d’agrandissement du Musée des beaux-arts de Montréal et le propulser à des sommets inégalés de fréquentation et de notoriété dans le paysage muséal non seulement québécois, mais aussi canadien, Mme Bondil soit une femme à poigne. Elle ne doit pas s’enfarger dans les fleurs du tapis et elle a sans doute dû froisser bien des susceptibilités dans son entourage. Il n’empêche que le conseil d’administration du Musée a fait preuve d’un amateurisme affligeant en la congédiant d’une façon aussi cavalière, comme si elle était une simple mercenaire. Cela ne me dit rien qui vaille pour l’avenir du Musée et j’ai pris la décision de ne pas renouveler ma carte de membre du Cercle du président lorsqu’elle viendra à échéance.