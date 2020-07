Où est la prévention?

Un des tenanciers de bars a si bien dit : « C’était écrit dans le ciel » que l’ouverture des bars provoquerait des éclosions de COVID…

Oui, il faut être bien naïf, inconscient ou ignorant pour ne pas avoir vu, prévu clairement que l’alcool baisse le niveau de conscience, de vigilance, et qu’après quelques verres, nos instincts les plus bas ressortent très facilement, notamment ceux qui tournent autour de la sexualité et de la violence, générant des abus de toutes sortes, à différents degrés. Le sens du respect, de l’autodiscipline, de la responsabilité personnelle, du bien commun, tout cela disparaît extrêmement rapidement et souvent subtilement, la personne se sentant illusoirement en super contrôle… La conduite comportementale devient rapidement dangereuse pour soi et pour les autres à tous égards tout autant que la conduite automobile le devient après un verre ou deux.

Comment se fait-il que les membres du gouvernement et de la Santé publique n’aient pas prévu que, peu importe l’heure d’ouverture, de fermeture, les règles en place dans les bars, les personnes qui boivent ne peuvent tout simplement pas garder leur vigilance à la sortie des bars et se retrouveront très souvent chez un ou l’autre pour continuer le party, pour des rapprochements sexuels d’un soir, etc. ?

Le gouvernement et la Santé publique ont-ils peur de déplaire ? De frustrer ? Veulent-ils donner la chance au coureur et à quel prix… ? Pourquoi attendre des faits, une éclosion encore plus massive qui risque fort de devenir incontrôlable, comme l’étincelle qui met le feu aux poudres ? Où est rendu le concept de prévention ?