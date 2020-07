Honte au C.A. du MBAM!

Quels que soient les griefs reprochés à Mme Nathalie Bondil, le lynchage qu’elle subit et l’attaque frontale à sa réputation sont indignes d’une institution respectable et de son conseil d’administration.

Elle n’a tué, volé ou violé personne à ce que l’on sache — la justice en aurait été saisie — et ce n’est pas de cela qu’on l’accuse pour lui montrer la porte. Le recours à la notion de « harcèlement psychologique » peut être lui-même abusif lorsqu’il est mal compris, et il l’est parfois. Des arbitrages administratifs existent pour départager les torts des uns et des autres, mais le lynchage n’en fait pas partie.

Beaucoup ont reconnu le grand flou « artistique » des statuts de gouvernance de cette institution muséale. Une réforme est nécessairement souhaitable, mais Mme Bondil n’a pas à en faire les frais.

Je suis membre du MBAM depuis des années et j’ai honte de ce qui s’y passe actuellement. Je ne serai sûrement pas tentée de l’encourager à se développer dans ce climat délétère. C’est vraiment déplorable de saccager la réputation, non seulement de Mme Bondil, mais de Montréal et du Québec tout entier de cette façon.