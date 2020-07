Une énième gaffe

Monsieur le Premier Ministre Justin Trudeau,

Vous nous priez d’excuser une énième erreur de jugement d’ordre éthique. Vous abusez de notre bienveillance à force de tenter de nous convaincre qu’il ne s’agit que d’une inconduite de forme et non de fond. Le bénéfice du doute n’est plus possible.

Vous entretenez des liens étroits avec UNIS-WE Charity. Vous savez que votre mère et votre frère n’y œuvrent pas sur invitation bénévolement. Vous ne posez pas de questions, vous ne demandez pas conseil ? Vous ne vous récusez pas d’une réunion où il est question d’un mandat et financement à accorder à cet organisme. N’avez-vous rien retenu des rapports du commissaire à l’éthique vous visant en matière de conflits d’intérêts ? Force est de constater que votre courbe d’apprentissage est aplatie depuis longtemps. Vous êtes incorrigible. Il n’y a pas en cause qu’un manque de jugement de votre part, mais un manque de rationalité et de maturité politique.

Depuis le début de la pandémie, vous avez beau jeu de multiplier les points de presse afin de distribuer millions et milliards, peu importe l’endettement faramineux pour des générations à venir; ainsi croyez-vous sauvegarder votre popularité. Il est aisé pour vous de croire qu’à défaut de meilleurs adversaires dans l’opposition, votre gouvernement minoritaire tiendra bon. Mais voilà, il n’y a plus de doute, vous n’avez pas l’étoffe d’un leader, d’un vrai chef d’État.

Pour vous dédouaner, vous invoquez vos nobles intentions. Peu importe l’apparence de conflits d’intérêts que vous laissez planer trois fois ? Pendant combien de temps le Parti libéral du Canada tolérera-t-il vos gaffes et votre manque d’éthique ?