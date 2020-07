Mise en tutelle du MBAM

En ce qui concerne le congédiement de Mme Bondil, pourquoi le ministère de la Culture ne nomme-t-il pas une personne compétente et indépendante des membres du conseil d’administration pour une mise en tutelle provisoire du Musée des beaux-arts de Montréal afin d’effectuer une enquête indépendante et de prendre temporairement la direction du musée? Monsieur de la Chenelière s’est autoproclamé directeur intérimaire, ce qu’il n’a pas le droit de faire, car il est juge et partie dans cette affaire. Comme le gouvernement du Québec finance la moitié du musée, il est en droit d’exiger une mise en tutelle et une enquête sur cette très étrange saga où de généreux donateurs du musée semblent en avoir pris le contrôle.