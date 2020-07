C’est à M. de la Chenelière qu’il faut montrer la porte!

À qui profite le crime ? Cette règle simple de la littérature policière rend évidentes les motivations de monsieur Michel de la Chenelière dans la mise en scène du psychodrame qui a conduit au congédiement de la directrice générale du Musée des beaux-arts de Montréal. En effet, n’écoutant que son bon cœur, monsieur de la Chenelière remplacera Mme Bondil, cela même s’il n’a aucune expérience en muséologie et si son expérience d’administrateur laisse tristement à désirer. Ce sera provisoire bien sûr. Histoire à suivre…

Quiconque a siégé à des conseils d’administration — et Mme Monique Jérôme Forget l’a expliqué de façon claire hier dans une lettre ouverte — sait que ceux-ci ne jouent bien leur rôle que si l’on respecte scrupuleusement certaines règles, notamment celles de laisser les gestionnaires gérer et de ne pas s’immiscer dans les processus d’embauche. Monsieur de la Chenelière ne semble pas l’avoir compris.

Pourquoi cette femme, dont les réalisations sont admirables et qui a travaillé en harmonie avec plusieurs générations de présidents, est-elle décrite maintenant comme une harpie qui ne respecte pas ses employés et qui crée une atmosphère malsaine, du moins de l’avis (forcément) impartial du syndicat, n’est-ce pas ? Cherchez l’erreur !

Comme un grand nombre d’amis du Musée, j’allonge chaque année quelques centaines de dollars au MBAM parce que ses directeurs généraux des trente dernières années en ont fait une institution digne de respect. Puis-je être remboursé ?