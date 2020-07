Pouvoir et incohérence

Quand une baleine quitte l’océan pour chercher refuge dans un fleuve d’eau douce, quand le mercure s’emballe ou que les eaux débordent de leur lit envahissant les terres et emportant dans leur retraite des pans entiers des berges et des habitations, alors que des espèces disparaissent […], qu’une pandémie décime des humains par milliers et que des enfants meurent de malnutrition ou […] que la pollution étouffe la planète […], le gouvernement fédéral, deux mois à peine après la création du refuge marin, n’a mieux à faire que de projeter vingt forages dans une zone marine protégée pour y chercher quoi ? Du pétrole ! Là où prolifèrent de nombreuses espèces de poissons, d’oiseaux et de mammifères marins dont 36 espèces désignées comme en péril ou préoccupantes sur le plan de la conservation, comme le rapportait Le Devoir le 13 juillet.

Oui, l’océan a peut-être un droit de veto, mais BHP Canada, qui possède deux permis d’exploration qui chevauchent ce refuge marin, a l’argent, les avocats et l’oreille des investisseurs et peut-être, qui sait, de certains politiciens qui pourraient se laisser séduire par le chant des sirènes.

Ce ne sera que lorsque la bouillie, ou marée noire, recouvrira des kilomètres d’océan, asphyxiant tout être vivant sous la surface, qu’on dira qu’on a mal évalué les risques environnementaux… et collatéraux. Malgré tout, les projets de BHP, BP, Chevron et Equinor dans plusieurs zones d’importance écologique et biologique ont la faveur du gouvernement Trudeau qui, malgré l’avis du biologiste Alain Branchaud, spécialiste de la protection des milieux naturels, finasse au nom de la relance économique pour lever le drapeau blanc.