Réinventer la culture

Bien que je sois la première à applaudir à toutes les initiatives pour rendre les arts vivants au public durant cet été de pandémie, je ne peux que m’interroger sur le fondement de certaines affirmations, dont la suivante, tirée de l’article intitulé « L’été de toutes les expériences », publié dans les pages du Devoir dusamedi 11 juillet.

Et je cite : «La pandémie nous a permis de nous souvenir du fait que les choses ne durent pas toujours et, avec le spectacle de musique en salle, on nous sert la même expérience depuis au moins 50 ans», de dire le professeur Danick Trottier.

En fait, j’aimerais préciser que le spectacle vivant dans un théâtre à ciel ouvert ou une salle dure depuis au moins 2500 années et que certains de ces endroits sont encore debout, en Grèce notamment, où la qualité acoustique à ce jour n’a pas été dépassée par celles de nos théâtres actuels. Et oui, cela dure toujours et encore, malgré les dires de M. Trottier.

Réinventons la culture le temps d’un été, le temps d’une pandémie, mais, de grâce, n’effaçons pas de nos mémoires le travail de nos ancêtres et, surtout, n’oublions pas le besoin très humain de nous retrouver dans un théâtre, ensemble, pour entendre dans des conditions optimales ce que les artistes ont à nous dire.