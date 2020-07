Lettre à mon fils

Mon fils,

Je suis tétanisée. Depuis l’annonce de la nouvelle, mon esprit déambule vers tout sauf ça. Je ne veux pas toucher, même de loin, à ça. Je ne veux pas m’en approcher parce qu’encore une fois, une autre fois, mon cœur s’effritera. Mon cœur de mère connecté à cet autre cœur de maman s’effritera encore une fois, une autre fois.

Pendant un instant, un micro-instant, je me suis dit dans une détresse lointaine presque soulagée que le féminicide n’avait pas eu lieu. La mère avait été épargnée. Mais non, il a bel et bien eu lieu. Hier, une femme, encore une fois, une autre fois est morte avec ses deux filles. Un cœur de maman de plus s’est éteint avec celui de ses enfants.

J’écris à la table de la cuisine. Il est 7 h et je n’ai encore ouvert aucun appareil. Je ne sais pas si le père des fillettes a été retrouvé. Je ne sais pas dans quel état son cœur a été retrouvé, sera retrouvé.

Mon garçon, ce matin, je t’écris dans l’urgence pour te dire… Te dire combien j’étais heureuse de porter un garçon dans mon ventre. Je me disais que ta vie serait un brin plus facile ou, du moins, que j’aurais moins peur pour toi que pour une fille. Mais ce matin, mon cœur de mère hurle du haut de tes 20 ans.

Est-ce que j’ai failli comme parent ? Est-ce que je t’ai transmis, avec ton père, dans notre responsabilité de parents, tout ce qu’il faut ? T’avons-nous inculqué les bases nécessaires pour que dans l’adversité tu aies les ressources intérieures pour aller vers l’aide ? Est-ce qu’on t’aura, est-ce que je t’aurai donné la capacité, la possibilité, la nécessité, au centre d’un tsunami, de communiquer ? Est-ce qu’un jour, si tu devais traverser le néant, tu serais suffisamment « armé » de mots et de voix pour te laisser entendre et attraper la main tendue vers toi, la main de secours, AVANT qu’il ne soit trop tard ?

Mon beau grand gars, garde ton cœur ouvert et ton esprit ouvert. Prends soin de l’homme que tu es en train de devenir. Les cœurs, tous les cœurs sont précieux. Un cœur, trois cœurs qui meurent encore une fois, une autre fois de trop.