Laïcité et invisibilité, un amalgame discriminant

Bien sûr, les tenants de la laïcité version loi 21 ne sont pas racistes. Cette conception de la laïcité remonte loin dans l’histoire des combats pour libérer l’État de la Religion, des religions, et c’est tant mieux que ce combat ait été gagné, au moins pour le moment. Et bien sûr, il faut être vigilant pour ne pas reculer là-dessus.

Cependant, il ne s’agit pas de confondre laïcité et invisibilité des religions. À mon sens, la séparation de l’Église et de l’État ne signifie pas la négation du religieux, elle porte sur le fait que l’État n’impose aucune religion et n’en réprime aucune. Mais qu’est-ce que cela signifie dans le quotidien ? Dans celui en parti-culier des employés des services publics, dont l’enseignement ? C’est précisément là que les conceptions de la laïcité divergent.

À mon sens, un État laïque n’enseigne pas une religion comme étant représentative de la Vérité, et il n’en dénigre pas une autre comme étant impie. Cela, nous l’avons vécu, je l’ai vécu dans mon enfance, et il ne s’agit surtout pas d’y retourner. Mais qu’un enseignant porte un vêtement correspondant à sa religion ne contrevient pas à la neutralité de l’État s’il enseigne sa matière sans prosélytisme.

Pour les jeunes qui le côtoient, il est l’image d’une autre manière d’être, au sein de notre globalité. N’est-ce pas ce que nous souhai-tons transmettre à nos jeunes ? Une société où tous et toutes ont leur place, dans leur intégrité propre, sans devoir se déguiser en autre chose que ce qu’ils sont ? N’est-ce pas là le fondement du respect de l’égalité de tous les citoyens et citoyennes, quelles que soient leurs croyances, ou incroyance ?

Mon fils a fait son secondaire dans une polyvalente où quelques professeurs portaient un vêtement pouvant les associer à une religion. Il a pu apprécier leur compétence, apprendre d’eux, et avoir sa pensée propre, quant à la religion comme aux autres aspects fondamentaux de la vie.

La loi 21 n’est certainement pas raciste. Cependant, elle discrimine dans les faits des enseignants compétents, et cela, c’est inacceptable.