Trudeau doit faire comme Bush

Le déficit du Canada atteindra 343 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. Un rapport de l’OCDE nous apprend au même moment que le taux d’imposition des multinationales s’est érodé depuis 20 ans, passant de 28 % en 2000 à 20,6 % cette année. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. En 2005, le président états-unien d’alors, George W. Bush, se vantait d’avoir convaincu les plus grandes entreprises de son pays de rapatrier 400 milliards de dollars mis à l’abri du fisc. Si le premier ministre Justin Trudeau refuse de hausser le taux d’imposition des entreprises et de lutter efficacement contre l’évasion fiscale, pourrait-il au moins faire comme Bush et essayer de convaincre, en versant une larme s’il le faut, nos plus grandes entreprises d’aider à la relance de l’économie en rapatriant au pays leurs millions placés dans les paradis fiscaux ?