Voyager au Québec cet été sans auto

On a annoncé un plan pour développer le tourisme interrégional, largement affecté par le vilain virus ; fort bien ! Mais compte tenu de l’arrêt des services d’Orléans Express pour une période indéterminée et de l’arrêt du train des Maritimes de Via Rail jusqu’en novembre (on conserve les retards…), j’en conclus qu’il faut posséder un véhicule motorisé pour bénéficier des largesses du gouvernement du Québec. Bon, on peut faire « du pouce », mais à mon âge (bientôt 69 ans), cela semble contre-indiqué, prendre son vélo en espérant que les vents seront favorables ainsi que le temps, mais… La marche ne me semble pas envisageable. Peut-être que le gouvernement se rendra aux suppliques d’Orléans Express en lui versant quelques dollars, Orléans Express qui est possédé à 30 % par notre Caisse de dépôt et à 70 % par la SNCF, les pauvres…

Dans ce contexte, il est surprenant que l’annonce de l’arrêt des liaisons aériennes dans les régions du Québec ait suscité autant de réactions, de la part des municipalités, des chambres de commerce, d’avocats, de juges, d’hommes et de femmes d’affaires… Je comprends que, pour les médecins (spécialistes, surtout), l’enjeu est important. Pour les juges, au risque de recevoir des tomates, cela me semble moins grave, car de toute façon la justice est lente… Pourquoi n’observe-t-on pas autant de réactions quand les services de Via Rail et d’Orléans sont interrompus ? Il n’y a jamais rien pour le monde ordinaire !