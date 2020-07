Réaménagements à Montréal: d’une bonne idée au dogme

De toute part fusent des récriminations contre le plan d’aménagement (prétendument temporaire) mis en place par la Ville de Montréal dans le contexte de la pandémie. « Corridors sanitaires », rues piétonnes, voies cyclables, la métropole a été chamboulée. Pour accommoder les cyclistes et les piétons, on a installé des rangées interminables de bornes orange — comme sur la rue Rachel, dans l’Est —, ou d’affreuses structures de métal surmontées de clôtures — qu’on peut voir le long du Jardin botanique —, ou encore de monstrueux bollards en ciment sur plusieurs rues commerçantes. Pas un kilomètre sans une déviation (un « détour »), une rue fermée ou quelque autre obstacle. Des chantiers qui s’éternisent, des rues massacrées, des quartiers défigurés, une ville sinistrée.

Sous l’administration Plante, les piétons et les cyclistes ont été intronisés rois de la métropole et désignés — bien malgré eux — ennemis jurés des automobilistes, des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, des résidents et des commerçants.

D’une bonne idée, on a fait un dogme et une idéologie. Pas de discussion ni de consultation sur ces réaménagements, les bonnes intentions se suffisant à elles-mêmes. Avec pour résultat que la réalité est passée à la trappe.