Un coup dur pour les restaurants et les commerces

En imposant le port du masque à Montréal et en jouant au matamore de la santé publique, la mairesse Valérie Plante inflige un camouflet au premier ministre François Legault et enfonce aussi le clou final dans le cercueil de bon nombre de restaurants et de commerces de détail.

Dans une ville où les taxes professionnelles sont les plus élevées au pays, où de nombreuses rues commerçantes subissent d’interminables réfections (les locaux vides se comptent déjà par centaines sinon par milliers dans l’ensemble de la métropole) et où nombre de commerces sont inaccessibles en raison de l’élimination de places de stationnements pour agrandir les terrasses des restaurants et favoriser la distanciation physique, la mairesse impose le port du masque à l’intérieur des commerces et des restaurants alors qu’il n’y avait aucun nouveau cas confirmé à Montréal le 7 juillet.

Les restaurateurs qui ont la chance d’avoir une terrasse et les autres commerçants devront user de toutes les prouesses imaginables pour attirer la clientèle et ainsi tenter de renflouer leur coffre vide pour éviter la faillite durant les deux prochains mois. Qui voudra sortir au restaurant ou magasiner pour autres choses que des produits essentiels en portant un masque lorsque l’automne sera venu ?