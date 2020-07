Oscar Peterson est déjà honoré

Comme plusieurs personnes, je suis très admiratif d’Oscar Peterson, ce grand musicien. J’ai eu l’occasion, pendant mes études en musique, de l’entendre et de constater qu’il a porté à son plus haut niveau l’art du piano jazz. Il fait partie des grands interprètes qui jouent une musique parfois très complexe et qui demande un souffle et une dextérité à toute épreuve. Il a certainement influencé et tracé le chemin de nombreux musiciens montréalais.

Toutefois, je suis surpris que nulle part dans les médias, qui rapportent le dossier de la pétition voulant donner son nom à une station de métro, on ne mentionne que son nom est déjà commémoré deux fois.

Le Festival de jazz lui a fait cet honneur en créant le prix Oscar Peterson en 1989. Voilà un festival majeur et le prix attribué chaque année est grandiose.

L’année suivante, une université montréalaise (je vous laisse faire vos recherches) inaugurait la salle de concert Oscar Peterson. C’est une très belle salle, j’y ai entendu nul autre qu’Oliver Jones, très bon pianiste également. […]

Il m’apparaît que les honneurs existants, un prix en jazz et une salle de concert, reflètent de façon bien plus pertinente et significative ce musicien montréalais. Des honneurs (deux fois) en musique pour un musicien, tout comme le nom d’un théâtre pour une actrice.