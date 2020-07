La loterie de la sécurité ferroviaire

Sept ans après la pire tragédie ferroviaire du pays, il est impossible d’affirmer qu’est rétablie, en vertu des recommandations du Bureau de la sécurité des transports et des meilleures normes, la sécurité ferroviaire sur tout le trajet entre Montréal et Lac-Mégantic. Sur des rails dangereux roulent des wagons-citernes transportant des matières hautement dangereuses.

Et ces wagons, j’en vois, sans cesse, dans une zone de réserve sans surveillance en continu, en pré-triage, près du camp militaire, en rentrant à Farnham. Je scrute les codes indiquant le contenu inflammable, en me demandant s’ils sont exacts. Le trajet Farnham–Lac-Mégantic, j’en ai souvent entendu parler jadis, par mon père, cheminot au Canadien Pacifique, au temps où l’on ne badinait pas en matière de transport de marchandises.

D’ailleurs, la seule fois où j’ai vu mon père en colère, c’est lorsque je l’ai accompagné à la gare, où il voulait remettre un rapport pour signaler des problèmes importants à corriger d’urgence ; c’était de son devoir de les rapporter fermement. J’ai saisi, malgré mon jeune âge, le danger auquel peuvent s’exposer des employés et toute une communauté. Mon père était clair, lui et ses collègues ne feraient pas partie d’un autre convoi, si tout ne rentrait pas dans l’ordre.

La fameuse longue et abrupte côte, de Nantes jusqu’au cœur de Lac-Mégantic, était source d’inquiétude aussi quand j’étais jeune, elle est devenue infâme en 2013. En assistant à la pièce Les Hardings, au théâtre Duceppe en janvier dernier, un mot me hantait : laxisme. Laxisme de Transports Canada, de la MMA. Les employés à la merci d’une compagnie de broche à foin.

Une question subsiste : si personne n’était responsable du pire des scénarios, qui donc peut-on blâmer ? Sept ans plus tard, la chronique d’une tragédie annoncée n’aboutit pas à une prise de conscience de la part des gouvernements quant à l’urgence d’une réglementation rigoureuse du transport ferroviaire. Et la voie de contournement n’est qu’au stade d’ébauche, comme si le temps avait réussi à conjurer le mauvais sort. Les convois ferroviaires potentiellement dangereux circulent d’une ville à l’autre, sur des rails mal rafistolés, via le cœur d’une ville qui ne peut occulter sa douleur tant que les bombes roulantes passeront. La sécurité ferroviaire demeure une loterie.