Depuis le début de la pandémie, on ressasse sans cesse la vulnérabilité des personnes de plus de 70 ans (8 % des décès, 14 % chez les 80 ans et plus) à la COVID-19.

Pour diminuer l’accent mis sur les personnes âgées et sensibiliser davantage les plus jeunes, pourquoi ne nous donne-t-on pas chaque jour l’épidémiologie des gens hospitalisés ? Il doit sûrement y avoir des personnes de moins de 60 ans.

Cela sensibiliserait peut-être les plus jeunes à la distanciation physique, ou au moins, réconforterait les personnes de plus de 70 ans.