Les vertus de la démocratie

Est-ce que l’État démocratique qu’est le Canada laissera encore longtemps pourrir ses ressortissants dans les geôles chinoises pour sauver des emplois canadiens potentiels ? Et quand ils seront à l’article de la mort — car on sait comment se terminent ces « kidnappings » politiques —, tenter d’intervenir pour des raisons humanitaires, mais il sera trop tard ? Deux vies sacrifiées sur l’autel de l’économie par peur d’indisposer des géants commerciaux irresponsables et cyniques ? C’est ça, la démocratie ?

Des tas d’États démocratiques négocient des prises d’otages pour sauver des vies, quel qu’en soit le prix. Il y a toujours un prix à payer quand on négocie avec des « voyous ». Des tas de démocraties ne sont pas si vertueuses sur les grands principes de droit quand il s’agit de vendre des armes et des mines antipersonnel à des États qui ne respectent aucunement les droits de la personne. Les vertus démocratiques sont à géométrie variable lorsqu’elles sont soumises aux diktats du commerce, c’est bien connu. L’angélisme de Justin Trudeau et des libéraux est sidé-rant. S’imaginent-ils qu’ils vont faire changer leurs manières

de faire de la politique et du commerce aux Chinois ? S’imaginent-ils qu’ils vont préserver leur image de vertueux démocrates à la face du monde ? Leur échec récent au Conseil de sécurité de l’ONU devrait les faire réfléchir sur l’impact que le Canada peut avoir à titre de donneur de leçons démocratiques international. Et entre-temps, sauver les deux Michael devrait être sur tous les écrans.