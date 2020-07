Financer le Cirque du soleil… Quelle insulte!

Le gouvernement caquiste va financer le Cirque du Soleil à hauteur de 270 millions et ce sera une bonne affaire (sic). Quelle insulte à l’intelligence des travailleurs culturels.

Pendant que des centaines d’organisateurs événementiels du Québec réalisent des festivals artistiques régionaux de grande qualité, le plus souvent, avec des budgets de misère et souvent de façon bénévole, on va engraisser nos milliardaires qui déclarent faillite. Quand je pense aux nombreuses années qu’ont dans le corps les événements situés dans ma seule région des Laurentides, le Festi-Jazz de Tremblant, le festival des Arts de Saint-Sauveur, le festival 1001 visages de la caricature, les Contes MAltés, le BigBangFest de Val-David, pour ne nommer que ceux-là parmi les centaines d’événements porteurs, on leur favorise le Cirque avec sa formule « Big is beautiful » d’une époque révolue.

Décentralisez, messieurs et mesdames les comptables du gouvernement et, au lieu de faire parvenir des pinottes aux merveilleux événements touristiques régionaux, donnez 1 million à 270 organismes du Québec qui ont fait leurs preuves. Vous verrez qu’en définitive, il y aura un plus grand nombre d’emplois créés que les 300 que vous voulez sauver. Il y aura de l’innovation, de la décentralisation et une plus grande mise en valeur de notre potentiel humain et créatif. Nous en sortirons tous et toutes gagnants.